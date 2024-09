Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 13.09.2024

Goslar (ots)

Ein blauer Skoda Octavia wurde in der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstadtmorgen im Stadtteil Georgenberg durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt.

Der Besitzer hatte seinen Pkw am Mittwoch um 17:30 Uhr am Fahrbahnrand auf Höhe der Heynestraße Nr. 1 abgestellt. Auf bislang unbekannte Weise wurde der Skoda an der Stoßstange sowie dem vorderen linken Radkasten durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Hinweise zur Verursachung nimmt die Polizei Goslar unter der Amtsnummer (05321) 339-0 entgegen.

