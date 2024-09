Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg vom 12.09.2024

Goslar (ots)

- Raub im Ortsteil Schlewecke

Am 11.09.2024, gegen 20.35 Uhr, befand sich eine 19-jährige Harlingeröderin auf dem Gehweg des Herbrinks in Höhe der Einmündung der Pfarrer-Hackethal-Straße, als ihr ein bislang unbekannter Mann fußläufig entgegenkam. Dort bedrohte er unvermittelt das Opfer mit einem Messer und verlangte die Herausgabe von Bargeld. Der Täter griff in die mitgeführte Handtasche des Opfers, entnahm einen zweistelligen Bargeldbetrag und flüchtete in unbekannte Richtung. Das zuständige 2. Fachkommissariat bittet Personen, die um die Tatzeit herum im Bereich des Herbrinks tatrelevante Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der 05321/339-0 zu melden.

i. A. Frischemeier, PHK

