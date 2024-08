Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Obdachloser versorgt sich ohne zu bezahlen

Weimar (ots)

Am Donnerstagnachmittag begab sich ein 27-jähriger Obdachloser in eine Lokalität in der Weimarer Innenstadt und ließ es sich dort schmecken. Als ein Mitarbeiter die Rechnung in Höhe von knapp 50 Euro brachte, gestand er diese nicht bezahlen zu können. Die hinzugerufene Polizei konnte die Identität des Mannes klären und die entsprechende Anzeige aufnehmen. Noch am selben Abend meldeten sich Mitarbeiter eines anderen Lokals, dass sich ein Gast mit alkoholischen Getränken im Wert von gut 15 Euro versorgte und anschließend die Rechnung nicht bezahlen konnte. Wieder handelte es sich um den 27-jährigen. Ermittlungen im Nahbereich ergaben, dass er mindestens noch in einer weiteren Bar war. Dort muss der Umfang der ergaunerten Speisen und Getränke erst noch geklärt werden. Zumindest für diesen Abend erhielt der Betrüger einen Platzverweis für die Weimarer Innenstadt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell