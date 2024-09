Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 09.09.2024

Goslar (ots)

Nach einer Brandentwicklung in einem Schuppen am Freitagabend in der Innenstadt von Clausthal- Zellerfeld, gelang der Polizei ein schneller Ermittlungserfolg.

Am Freitag, den 06.09.2024, gegen 22.50 Uhr, konnte aufgrund von umfangreichen polizeilichen Maßnahmen nach intensiven Ermittlungen im Zusammenhang mit zurückliegenden Brandstiftungen im Bereich Clausthal-Zellerfeld ein 46-jähriger Mann aus dem Landkreis Goslar in unmittelbarer Nähe zum Brandort festgenommen werden. Die zeitnahen Löscharbeiten durch die eingesetzte Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf benachbarte Häuser verhindern. Aufgrund des dringenden Tatverdachtes und dem Vorliegen von Haftgründen wurde am Folgetag durch die zuständige Dezernentin der Staatsanwaltschaft Braunschweig ein entsprechender Antrag auf Untersuchungshaft gestellt und der Mann beim Amtsgericht Bad Gandersheim vorgeführt, wo die zuständige Richterin die Untersuchungshaft anordnete.

Alle weiteren über diese Pressemitteilung hinausgehenden Anfragen sind an die Staatsanwaltschaft in Braunschweig zu richten.

