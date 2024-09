Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 09.09.2024

Goslar (ots)

Am Sonntagabend kam es zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden.

Eine 29-jährige befuhr gegen 17:00 Uhr mit ihrem Fahrzeug die L248 in Fahrtrichtung Seesen. Als diese auf Höhe der Einmüdung zur L594 einen vorausfahrenden Pkw überholen möchte, kommt es zum Zusammenstoß mit einer 81- jährigen Langelsheimerin, die mit ihrem VW Sharan auf die L594 abbiegen wollte.

Es entsteht ein geschätzter Schaden in Höhe von 6000EUR.

+++

Am Samstagabend wurden im Tölletal in Wolfshagen auf einer privaten Feier ausländerfeindliche Parolen gesungen.

Ein Passant meldete sich gegen 23:30 Uhr telefonisch bei der Polizei Goslar und berichtete, dass während einer Feierlichkeit auf einem privaten Gelände mehrere Personen ausländerfeindliche Parolen gesungen hätten. Die Polizei schritt mit mehreren Kräften vor Ort ein, führte Identitätsfeststellung bei 27 Personen durch und stellte die Ruhe wieder her. Durch das konsequente Einschreiten und Auftreten der eingesetzten Kräfte wurde die Lage vor Ort beruhigt und die Feierlichkeit in die Innenräume verlegt.

Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

+++

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Bad Harzburg zu einem Einbruch in einen Baumarkt.

Unter Gewaltanwendung gelangten der oder die Täter in das Gebäude im Hackelkamp in Bad Harzburg. Im Anschluss wurden mehrere Räume durchwühlt. Zu erlangtem Diebesgut ist bislang nichts bekannt. Die Täter konnten anschließend unerkannt vom Tatort fliehen.

Die Polizei Goslar hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweise oder Beobachtungen, die mit dieser Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden unter (05321) 3390 entgegengenommen.

+++

Droh E-Mails an Schule in Goslar versendet

Am Sonntagabend wurden E-Mails mit bedrohlichem Inhalt an einer Schule in Goslar versendet. Der Inhalt der E-Mail wurde von Spezialisten der Polizei überprüft und bereits nach kurzer Zeit konnte eine Gefahr durch eine sorgfältige Analyse ausgeschlossen werden. Somit kam es zu keinem größeren Polizeieinsatz.

Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell