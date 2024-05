FW-Schermbeck: Einsatzstichwort "Gasgeruch/Gasaustritt"

Feuerwehr Schermbeck

Am Donnerstagabend um 18:25 Uhr wurden die Löschzüge Schermbeck und Altschermbeck mit dem Stichwort "Gasgeruch/Gasaustritt mit Menschenleben in Gefahr" an die Einsatzstelle Heinrich-von-Gemen-Straße alarmiert.

Die Einsatzkräfte stellten den Brandschutz sicher und ein Trupp unter Atemschutz öffnete die Tür und nahm eine Gasmessung vor, die im Ergebnis negativ war. Anschließend wurde die Einsatzstelle an den Rettungsdienst und die Polizei übergeben.

Für die Feuerwehr endete der Einsatz gegen 19:10 Uhr.

