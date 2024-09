Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 12.09.2024

Goslar (ots)

Fahrzeug kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich

Am Mittwochnachmittag befährt ein 18-jähriger Mann aus Braunlage um 17:00 Uhr die L600 in Fahrtrichtung B4, als er nach einer Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkommt und sich mit seinem Fahrzeug überschlägt. Der Fahrzeugführer wird durch den Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entsteht ein geschätzter Schaden in Höhe von 7100EUR.

Fahrzeugführerin weicht Fahrzeug aus und landet im Graben

Am Mittwochmorgen befährt eine 74- jährige Frau aus Goslar mit ihrem Skoda Fabia um 07:40 Uhr die L510 von Döhren in Fahrtrichtung Weddingen, als ihr nach einer Rechtskurve ein Pkw auf ihrem Fahrstreifen entgegenkommt. Die Fahrzeugführerin versucht nach links auszuweichen und rutscht mit ihrem Fahrzeug in einen Graben. Glücklicherweise wird die Frau durch den Unfall nicht verletzt. Der entgegenkommende Fahrer setzt seine Fahrt fort, ohne der Verunfallten zu helfen oder die Polizei zu verständigen.

Hinweise zum Verkehrsunfall, insbesondere zum flüchtigen Fahrzeug, nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegen.

