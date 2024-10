Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Radfahrer von Straßenbahn in der hannoverschen Südstadt erfasst - Mann erliegt im Krankenhaus seinen Verletzungen

Hannover (ots)

Infolge eines Zusammenstoßes mit einer Stadtbahn in der hannoverschen Südstadt ist am Mittwoch, 16.10.2024, ein 82-jähriger Mann verstorben. Der Radfahrer war beim Versuch, die Stadtbahngleise zu überqueren aus bislang ungeklärter Ursache von einer herannahenden Bahn erfasst und auf die Gleise geschleudert worden. Dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er wenige Stunden nach dem Unfall im Krankenhaus verstarb.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover wollte der Radfahrer gegen 16:20 Uhr mit seinem Fahrrad die Stadtbahngleise an der Hildesheimer Straße in Höhe des Döhrener Turms an einer entsprechenden Furt überqueren. Aus bislang ungeklärter Ursache erfasste ihn dabei eine aus Richtung Innenstadt kommende Stadtbahn.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mann auf die Bahngleise geschleudert und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus, wo er am Abend seinen Verletzungen erlag. Insassen der Bahn wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /ram

