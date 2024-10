Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Handtaschendiebe auf einem Motorroller - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montagmittag, 07.10.2024, gegen 14.30 Uhr entwendeten zwei männliche Personen einer Fahrradfahrerin im Vorbeifahren mit ihrem Motorroller die Einkaufstasche aus ihrem Fahrradkorb. Der Vorfall ereignete sich Am Silberhof in Freiburg-Lehen.

Der Motorroller der Tatverdächtigen näherte sich von hinten, wobei der Sozius in den Fahrradkorb der Frau griff und die Einkaufstasche entwendete.

Bei beiden Personen soll es sich möglicherweise um junge Männer gehandelt haben, welche dunkel gekleidet waren und Motorradhelme trugen.

Weitere Erkenntnisse sind nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht bekannt.

Der Polizeiposten Freiburg-Weingarten (Tel.: 0761-4014280) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise geben können.

Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Freiburg-Süd (Tel.: 0761-882-4421) rund um die Uhr entgegen.

jv

