Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Laufenburg: Lkw verliert Betriebsflüssigkeiten - Unfall mit drei Fahrzeugen bei Hauenstein

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 08.10.2024, gegen Abend, hat ein Lkw auf seiner Fahrtstrecke zwischen Lauchringen und Laufenburg Betriebsflüssigkeiten, mutmaßlich Diesel, verloren. Auf der dadurch benetzten B 34 kam es an der Kreuzung zur A 98 bei Laufenburg-Hauenstein gegen 16:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit drei Autos. Ein 54 Jahre alter Mann war dort mit einem Kleinwagen ins Rutschen und in den Gegenverkehr geraten. Der Kleinwagen kollidierte mit dem entgegenkommenden Kombi eines ebenfalls 54-jährigen Mannes. Eine dem Kleinwagen folgende 38-jährige Autofahrerin konnte auf der schlüpfrigen Straße nicht mehr rechtszeitig anhalten und prallte auch in den Kleinwagen. Die Frau wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden liegt bei knapp 40000 Euro. Der 34 Jahre alte Lkw-Fahrer konnte unweit der Unfallstelle mit seinem defekten Lkw angetroffen werden. Der Unfallbereich musste kurzzeitig gesperrt werden. Es kam zu starken Verkehrsbehinderungen. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz. Eine Fachfirma reinigte die Strecke zwischen dem Bürgerwaldtunnel und der Unfallstelle von den ausgelaufenen Betriebsstoffen.

