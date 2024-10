POL-FR: Weilheim: Unbekannter Lkw überholt Radfahrer - Gegenverkehr muss ausweichen - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots) - Am Montag, 07.10.2024, gegen 16.45 Uhr, ereignete sich in der Lörracher Straße ein nicht alltäglicher Verkehrsunfall. Eine 76-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Albertusstraße in Richtung Lörracher Straße. Laut Angaben der 76-Jährigen ließ sich der Pkw nicht mehr bremsen, sodass sie von der abschüssigen Albertusstraße in einer Kurve in die ...

mehr