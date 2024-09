Polizei Hamburg

POL-HH: 240918-1. Verkehrshinweis für das kommende Wochenende

Hamburg (ots)

Zeit: 1.) 20.09.2024, 21:00 Uhr bis 23.09.2024, 05:00 Uhr 2.) 20.09.2024, 14:00 bis 19:00 Uhr Orte: 1.) Hamburg-Steinwerder und -Waltershof, Köhlbrandbrücke 2.) Hamburger Innenstadt

Aufgrund einer Vollsperrung der Köhlbrandbrücke muss am gesamten Wochenende und wegen eines angemeldeten Aufzugs am Freitagnachmittag in der Hamburger Innenstadt mit Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden.

Aufgrund von Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten wird die Köhlbrandbrücke in der Zeit von Freitag, 21:00 Uhr, bis voraussichtlich Montag, 05:00 Uhr, voll gesperrt. Eine entsprechende Umleitungsstrecke ist ausgeschildert.

Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer werden gebeten, sich über Ausweichrouten zu informieren und die Brückensperrung großräumig zu umfahren. Nähere Informationen sind unter https://www.hamburg-port-authority.de/de/info-port/traffic-tower einsehbar.

Für Freitagnachmittag wurde zudem ein größerer Aufzug ("Klimastreik") im Bereich der Hamburger Innenstadt mit erwarteten 18.000 Teilnehmenden angemeldet, der sich beginnend in der Domstraße über den Ballindamm und die Lombardsbrücke zum Johannes-Brahms-Platz und von dort aus über die Kaiser-Wilhelm-Straße und den Rödingsmarkt bis zur Willy-Brand-Straße bewegen soll. Hierdurch wird es zu Auswirkungen auf den innerstädtischen Verkehr kommen.

Weiterhin sind am Sonntagabend auch aufgrund des um 19:30 Uhr stattfindenden Bundesligaspiels zwischen dem FC St. Pauli und RB Leipzig im Umfeld des Millerntorstadions Verkehrsbehinderungen zu erwarten.

Besucherinnen und Besuchern der jeweils betroffenen Bereiche wird empfohlen, mit öffentlichen, schienengebundenen Verkehrsmitteln anzureisen. Allen übrigen Verkehrsteilnehmenden wird auch hier geraten, die betroffenen Bereiche weiträumig zu umfahren.

Ka.

