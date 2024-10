Polizeidirektion Hannover

POL-H: Isernhagen: 81-Jähriger nach Sturz mit Pedelec schwer verletzt - Zeugen gesucht

Hannover (ots)

Bei einem der Polizei im Nachgang gemeldeten Verkehrsunfall vom Donnerstagnachmittag des 05.09.2024 war ein 81-jähriger Isernhagener beim Überfahren eines Kabels mit seinem Pedelec gestürzt und erlitt dabei schwere Verletzungen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Kriminal- und Verkehrsermittlungsdienstes der Polizei Hannover befuhr der 81-Jährige aus Isernhagen gegen 16:00 Uhr mit seinem Pedelec die Rosenstraße in Isernhagen HB in Richtung Sonnenallee. In Höhe der Hausnummer 17 lag aus derzeit unbekannter Ursache ein Kabel quer über der Fahrbahn. Beim Überfahren des Kabels verlor der Rentner das Gleichgewicht und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu, die jedoch erst im Nachgang in einem Krankenhaus festgestellt wurden. Der 81-Jährige hatte noch am Unfallort die Hinzuziehung von Polizei und Rettungsdienst abgelehnt und habe sich dann einige Stunden später eigenständig ins Krankenhaus begeben.

Im Rahmen der nachträglichen Sachverhaltsaufnahme bleibt die Frage offen, ob das betreffende Kabel, wie üblich, durch Matten oder Brücken gesichert worden ist. Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. Am Pedelec des 81-Jährigen entstand ein geringer Schaden. Zur weiteren Klärung des Sachverhalts bittet die Polizei Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zu den örtlichen Gegebenheiten an dem Unfalltag machen können, sich beim Kriminal- und Verkehrsermittlungsdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1857 zu melden. /js, ram

