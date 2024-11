Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizisten stellen Waffe und Munition bei 17-Jährigen sicher

Mönchengladbach (ots)

Beamte der Bundespolizei kontrollierten am Montagmittag (04. November) um 14.15 Uhr einen jungen Mann (17) am Mönchengladbacher Hauptbahnhof. Der in Wuppertal wohnende, führte eine Schreckschusswaffe inklusive gefülltem Magazin und 26 lose Patronen mit sich. Die Bundespolizisten stellten die Waffe und die Munition sicher.

Während eines Streifengangs im Personentunnel des Mönchengladbacher Hauptbahnhofes bemerkten die eingesetzten Beamten den 17-jährigen Deutschen, wie er den Boden verunreinigte. Beim erblicken der Streife ging der junge Mann in Richtung Ausgang. Bei der anschließenden Personenkontrolle stellten die Uniformierten in der mitgeführten Tragetasche eine geladene Schreckschusswaffe sowie 26 lose Patronen sicher. Die Waffe sowie die Munition wurden durch die Bundespolizisten sichergestellt und der 17-Jährige der nahegelegenen Dienststelle zugeführt. Nach Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten konnte er die Wache verlassen.

Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell