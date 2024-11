Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt international gesuchten Polen nach Diebstahl fest

Münster (ots)

Nach einem Diebstahl im Hauptbahnhof hat die Bundespolizei in der Nacht zum Samstag (2. November) einen international gesuchten Polen verhaftet. Auch ein tatbeteiligter Landsmann wurde behördlich gesucht.

Die beiden 35- und 36-jährigen Polen entwendeten Backwaren aus der Auslage einer Bäckerei in der Haupthalle und verließen den Hauptbahnhof. Die vom Personal informierte Bundespolizei traf die Männer noch in der Nähe an. Bei der Kontrolle der beiden Tatverdächtigen stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 36-Jährige mit internationalem Haftbefehl zur Auslieferung an sein Heimatland gesucht wurde. Der Mann mit Wohnsitz in den Niederlanden wurde verhaftet und am Samstag dem Amtsgericht Münster vorgeführt, das die Auslieferungshaft anordnete. Anschließend wurde er in die Justizvollzugsanstalt Münster eingeliefert.

Sein 35-jähriger Mittäter wurde von den polnischen Behörden sowie der Staatsanwaltschaft Nürnberg- Fürth wegen Diebstählen zur Ermittlung des Aufenthaltsortes gesucht. Er wurde nach Einleitung eines Strafverfahrens wegen Diebstahls entlassen.

