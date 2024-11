Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt europäischen Haftbefehl im Rahmen der Grenzkontrollen auf der Autobahn A 57

Kleve (ots)

Am Samstagvormittag, 02. November 2024 kontrollierte die Bundespolizei einen 46-jährigen Rumänen bei der Einreise aus den Niederlanden auf der Autobahn 57 an der Anschlussstelle Kleve als Fahrer eines in den Niederlanden zugelassenen Personenkraftwagen. Ein Abgleich der Personalien des Reisenden in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass er durch die rumänischen Behörden mit einem europäischen Auslieferungshaftbefehl aufgrund eines Straßenverkehrsdeliktes gesucht wird. Der Mann wurde vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion nach Kleve gebracht. Die Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf erhielt Kenntnis über die vorläufige Festnahme und erließ daraufhin die mündliche Festhalteanordnung. Die Bundespolizei führte den Rumänen am Sonntagmorgen dem Haftrichter zwecks Eröffnung des Haftbefehles vor.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell