Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Fahrradfahrer stirbt bei Verkehrsunfall in der Nähe von Loitz (LK V-G)

Loitz (ots)

Am 03.09.2024, gegen 07:50 Uhr, wurde der Polizei durch die Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald ein Verkehrsunfall zwischen einem Mercedes-Benz Unimog und einem Fahrradfahrer gemeldet. Der Radfahrer verstarb bei dem Verkehrsunfall.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr der 62-jährige Unimog-Fahrer eine Ortsverbindungsstraße in Zarrentin-Dorf in der Gemeinde Sassen-Trantow bei Loitz. Auf Höhe einer über die Schwinge führenden Brücke kam dem Unimog-Fahrer plötzlich ein 38 Jahre alter Radfahrer entgegen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Radfahrer und dem Unimog. Durch den Unfall stürzte der Radfahrer und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Trotz eingeleiteter Reanimationsversuche konnte ein Notarzt nur noch den Tod des Radfahrers feststellen.

Die Polizei hat die Unfallermittlungen aufgenommen, zur Klärung der Unfallursache wird auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stralsund ein Sachverständiger der DEKRA hinzugezogen.

Bei beiden Unfallbeteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.

