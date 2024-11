Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Exhibitionisten mit gefälschtem Ausweis fest

Hamm/Dortmund (ots)

Ausgerechnet vor einem Kind hat ein 22-Jähriger am Samstagabend (2. November) in einem Fußballsonderzug von Dortmund nach Hamm die Hosen heruntergelassen. Weil er sich dem Kind in schamverletzender Weise gezeigt hatte, riefen Zeugen die Bundespolizei.

Nach der Ankunft des Zuges in Hamm kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den Mann nach Zeugenhinweisen. Die zur Kontrolle ausgehändigte spanische Identitätskarte wurde von der Bundespolizei als Fälschung eingestuft und beschlagnahmt. Der Mann wurde festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Es wurde ermittelt, dass der Mann mit ungeklärter Staatsangehörigkeit bereits mehrfach wegen unerlaubten Aufenthalts im Bundesgebiet sowie Einbrüchen, Eigentumsdelikten und sexueller Übergriffe polizeibekannt war. Wiederholten Aufforderungen, sich bei der Ausländerbehörde zu melden, kam er bisher nicht nach. Zur Vorführung bei der Ausländerbehörde wurde der Festgenommene in den Polizeigewahrsam eingeliefert. Gegen den 22-Jährigen wurden Strafverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen, unerlaubten Aufenthalts und Urkundenfälschung eingeleitet.

