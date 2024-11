Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Festnahme im Krefelder Hauptbahnhof - Bundespolizisten nehmen Gesuchten fest

Krefeld (ots)

Bundespolizisten nahmen in der Nacht zum Sonntag (03. November) um 02.20 Uhr einen Mann (42) im Krefelder Hauptbahnhof fest. Die Staatsanwaltschaft Krefeld suchte per Haftbefehl nach ihm. Er wurde an die nächste Justizvollzugsanstalt übergeben.

Eingesetzte Beamte der Bundespolizei kontrollierten den 42-jährigen afghanischen Staatsangehörigen im Personentunnel des Krefelder Hauptbahnhofes. Bei der Personalienüberprüfung des Mannes stellten die Uniformierten fest, dass er von der Staatsanwaltschaft Krefeld per Unterschungshaftbefehl ausgeschrieben wurde. Aufgrund des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln wurde der 42-Jährige festgenommen und an den Polizeigewahrsam Krefeld übergeben. Am Folgetag bestätigte der zuständige Richter des Amtsgerichts Krefeld den Untersuchungshaftbefehl. Im Anschluss wurde der Festgenommene in eine Justizvollzuganstalt verbracht.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell