Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Öffentlichkeitsfahndung - Mann schlägt Frau ins Gesicht

Düsseldorf, Neuss (ots)

Im Neusser Hauptbahnhof kam es am 04. Mai 2024, um 6.35 Uhr zu einem Angriff auf eine 26-jährige Frau durch einen unbekannten Täter. Das Amtsgericht Düsseldorf ordnete eine Öffentlichkeitsfahndung an.

Die Frau stieg in den Zug S11 im Neusser Hauptbahnhof und setzte sich in eine vierer Sitzgelegenheit. Von hinten trat unvermittelt ein Mann an sie heran und schlug ihr mit der Hand, in der er einen Pappbecher hielt, mitten ins Gesicht gegen den Mund. Gegen den Unbekannten wird nun wegen der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Mit Beschluss ordnete das Amtsgericht Düsseldorf die Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern des unbekannten Tatverdächtigen an. - Wer kennt die Personen auf den Lichtbildern? - Wer kann Hinweise zu ihren Identitäten und ihren Aufenthaltsorten geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 oder durch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen. Der Link zu den Fotos lautet: https://t1p.de/ki8qg

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell