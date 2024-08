Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei; 28-Jähriger im Regionalexpress 13 am Bahnhof Kaldenkirchen verhaftet

Kleve - Kempen - Kaldenkirchen (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 22. August 2024 um 16:20 Uhr, überprüfte die Bundespolizei am Bahnhof in Kaldenkirchen einen 28-jährigen Deutschen als Fahrgast der Regionalbahn 13 auf der Reise von Venlo nach Viersen. Ein Abgleich der Personalien ergab, dass der Reisende durch die Staatsanwaltschaft in Essen mit einem Haftbefehl wegen Diebstahl mit Waffen gesucht wird. Hiernach muss der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 700 EUR bezahlen oder eine 70-tägige Haftstrafe verbüßen. Zudem konnten die Beamten im Rucksack des Mannes noch 1,5 Gramm Marihuana und 25,8 Gramm Psylocybine Pilze auffinden und sicherstellen. Der Gesuchte wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier in Kempen gebracht. Die fällige Geldstrafe entrichtete dann ein Familienangehöriger im Bundespolizeirevier Essen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte die Person dann weiterreisen.

