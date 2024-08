Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Duisburg Hauptbahnhof - Bundespolizisten nehmen Taschendieb fest

Duisburg (ots)

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs (21. August) um 4.40 Uhr, entwendete ein Mann (23) einem Reisenden (19) im Duisburger Hauptbahnhof sein Hab und Gut. Bundespolizisten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Das Diebesgut und weiteres Stehlgut wurde sichergestellt.

Bundespolizisten vom Düsseldorfer Flughafen informierten die eingesetzten Beamten am Duisburger Hauptbahnhof über einen Diebstahl. Der 19-jährige Deutsche habe an Gleis 3 auf seinen Zug zum Flughafen gewartet und seine Wertgegenstände neben sich auf die Sitzbank abgelegt. Dabei sei ein junger Mann auffällig um ihn umhergelaufen. Den Verlust seiner Habseligkeiten bemerkte er erst am Flughafen. Die Uniformierten fahndeten mittels Personenbeschreibung nach dem Unbekannten. Dabei konnte die eingesetzte Streife den 23-jährigen marokkanischen Staatsangehörigen am Bahnsteig zu Gleis 3/4 des Duisburger Hauptbahnhofes antreffen. Bei einer anschließenden Durchsuchung seines mitgeführten Rucksackes wurde ein Teil des Diebesguts des Reisenden aufgefunden und sichergestellt. Darunter befand sich ein Tablet sowie Bargeld. Zudem wurden zwei weitere Mobiltelefone aufgefunden, die dem Tatverdächtigen nicht zugeordnet werden konnten. Die Bundespolizisten übergaben dem 19-Jährigen die restlichen Wertgegenstände. Der Reisepass sowie die Kamera wurde jedoch nicht wieder aufgefunden. Seinen Flug, konnte er aufgrund des Diebstahls nicht mehr wahrnehmen.

Der Tatverdächtige wurde wegen fehlender Haftgründe auf freien Fuß belassen. Gegen den 23-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Diebstahls eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell