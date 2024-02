Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Mit Spielzeugpistole auf Radfahrerin gezielt, Geschädigte gesucht

Lahr (ots)

Am Donnerstagabend fiel ein 14-Jähriger in der "Alte Bahnhofstraße" / Tiergartenstraße auf, der mit einer Spielzeugpistole auf eine Radfahrerin gezielt und diese beleidigt haben soll. Polizeibeamte konnten gegen 17.30 Uhr beobachten, wie der Jugendliche zunächst das Rotlicht der Fußgängerampel missachtete und anschließend eine an der Ampelanlage wartende Radfahrerin beleidigt haben und eine Pistole auf die Frau gerichtet haben soll. Die Dame querte die Fußgängerkreuzung in Richtung Sulz. Die Polizeibeamten konnten den 14-jährigen Jugendlichen schließlich in der Hansastraße einer Personenkontrolle unterziehen. Bei der Pistole handelte es sich um eine Softair-Waffe. Die Polizei bittet nun die bislang unbekannte Radfahrerin, die einen gelben Helm und eine gelbe Jacke trug, sich bei den Beamten des Polizeipostens Ettenheim unter der Nummer 07822 44695-0 zu melden.

/ja

