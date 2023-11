POL-BOR: Gronau-Epe - Erstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der Baumwollstraße (B70)

Schöppingen (ots) - Tatort: Schöppingen, Finkenstraße; Tatzeit: 07.11.23, zwischen 15.00 Uhr und 19.50 Uhr; Bargeld und Schmuck entwendet haben Einbrecher am Dienstag aus einem Wohnhaus an der Finkenstraße in Schöppingen. Um in das Haus zu gelangen, hatten der oder die Täter ein Fenster sowie eine Tür aufgehebelt. Zu dem Geschehen kam es zwischen 15.00 Uhr und 19.50 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an ...

