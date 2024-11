Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Düsseldorf Hauptbahnhof: Zivilfahnder der Bundespolizei überführen Taschendieb

Düsseldorf (ots)

Gestern Morgen (03. November) um 08.45 Uhr entwendete ein Albaner (52) die Geldbörse einer 59-jährigen Reisenden. Die Tat konnte durch Zivilfahnder der Bundespolizei beobachtet werden. Diese stellten den Tatverdächtigen kurze Zeit später im U-Bahnhof und nahmen ihn fest. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren ein und übergab das Diebesgut an die rechtmäßige Besitzerin. Am heutigen Tage (4. November) findet eine Haftvorführung statt.

Die Tat fand in einem Café im Düsseldorfer Hauptbahnhof statt. Der Tatverdächtige spähte sein Opfer zunächst eine Weile aus. In einem günstigen Moment griff der Taschendieb in die Handtasche der Geschädigten und entwendete das Portmonee samt Inhalt. Die Schadenshöhe konnte auf 167 Euro beziffert werden.

Die Tatverdächtige ist wegen ähnlicher Delikte bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten.

In diesem Zusammenhang rät die Bundespolizei zu folgenden Verhaltensweisen: Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen immer mit der Verschlussseite zum Körper und halten Sie diese stets verschlossen.

Nehmen Sie an Bargeld, Bankkarten und Wertgegenständen immer nur das mit, was Sie wirklich benötigen.

Bewahren Sie Kredit- und Bankkarten und PIN getrennt voneinander auf und lernen Sie die PIN auswendig.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell