LPI-SHL: Kennzeichen von Auto entwendet

Suhl (ots) - Zwei Rollatoren klauten unbekannte Diebe vergangene Woche in Suhl. Einen in der Zeit von Freitagnachmittag bis Dienstagmorgen aus einem Wohnblock in der Carl-Fiedler-Straße und einen weiteren im Laufe des 13.06.2024 aus dem Hausflur eines Wohnblocks in der Alexander-Gerbig-Straße. Ob für die Diebstähle dieselben Täter verantwortlich sind, muss noch ermittelt werden. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Rollatoren geben ...

