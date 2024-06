Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Rollator-Diebe

Suhl (ots)

Zwei Rollatoren klauten unbekannte Diebe vergangene Woche in Suhl. Einen in der Zeit von Freitagnachmittag bis Dienstagmorgen aus einem Wohnblock in der Carl-Fiedler-Straße und einen weiteren im Laufe des 13.06.2024 aus dem Hausflur eines Wohnblocks in der Alexander-Gerbig-Straße. Ob für die Diebstähle dieselben Täter verantwortlich sind, muss noch ermittelt werden. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Rollatoren geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 beim Inspektionsdienst Suhl.

