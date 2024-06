LPI-SHL: Kupferkabel geklaut

Eisfeld (ots) - Bislang unbekannte Einbrecher drangen in der Zeit von 13.06.2024 bis 14.06.2024 gewaltsam in den Kellerverschlag eines Wohnhauses in der Bergstraße in Eisfeld ein. Nach aktuellem Erkenntnisstand wurde nichts entwendet. Es entstand jedoch Sachschaden. Bereits zu Pfingsten 2024 kam es zu einem Einbruch in diesen Kellerabteil, bei dem die Täter einen Bierkasten entwendeten. Zeugen, die Hinweise zu den ...

