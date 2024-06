LPI-SHL: Schwer verletzter Radfahrer

Schmalkalden (ots) - Samstagvormittag, zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr, kam es auf dem Parkdeck eines Einkaufsmarktes in der Straße "Steinerne Wiese" in Schmalkalden zu einer Unfallflucht. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und teilte dem 81-jährigen Geschädigten das Kennzeichen sowie die Personenbeschreibung des flüchtigen Verursachers mit. In der Aufregung vergaß der Senior allerdings nach dem Namen des Unfallzeugen ...

mehr