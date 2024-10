Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - BMW beschädigt

Papenburg (ots)

Am 2. Oktober zwischen 08:00 und 15:10 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Alten Güterbahnhofs an der Bahnhofstraße in Papenburg. Hier wurde vermutlich beim Öffnen der Fahrzeugtür eines bislang unbekannten Fahrzeugs ein geparkter schwarzer BMW beschädigt, sodass an der Fahrertür Sachschaden entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Wer Hinweise zum Unfallhergang, insbesondere zum verursachenden Fahrzeug, geben kann, wende sich bitte an die Polizei Papenburg, Tel.: 04961-9260.

