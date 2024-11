Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen gesucht: Einbruchserie im Erfurter Süden

Erfurt (ots)

In der Nacht von Donnerstag, den 07.11.2024, auf Freitag, den 08.11.2024, kam es im Erfurter Süden zu mehreren Einbrüchen. Es wurden Arbeitsräumlichkeiten in der Viktor-Scheffel-Straße, der Geibelstraße, der Arndtstraße und der Kapellenstraße gewaltsam geöffnet und daraus diverses Beutegut entwendet. Unter dem Beutegut befand sich u.a. ein Tresor (ca. 50 x 40 cm), welcher durch einen oder mehrere unbekannte Täter abtransportiert wurde. In der gleichen Nacht wurde auch in eine Schule im Hirnzigenweg eingebrochen. Es besteht der Verdacht, dass die Einbrüche im Zusammenhang zueinander stehen. Der oder die Täter entwendeten nicht nur hochwertiges Beutegut, sondern verursachten auch erhebliche Sachschäden. Aus diesem Grund sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den unbekannten Tätern machen können. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Erfurt-Süd (Tel.: 0361/7443-0) unter Angabe der Vorgangsnummern 0289238/2024, 0289164/2024, 0289310/2024, 0289187/2024 und 0289579/2024 entgegen. (NB)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell