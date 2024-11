Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Trunkenheit

Sömmerda (ots)

Am frühen Sonntag Morgen wurde eine 30jährige Volvo Fahrerin in der Nähe von Sömmerda durch Polizeibeamte kontrolliert. Der freiwillige Atemalkoholtest zeigte 1,07 Promille an. Dieser Wert stellte eine Ordnungswidrigkeit dar, so dass die Betroffene zur PI Sömmerda verbracht wurde. Hier führten die Beamten dann einen weiteren Test durch, der den Wert und die Ordnungswidrigkeit bestätigte. Als Konsequenz folgen hier ein Bußgeldbescheid über 500 EUR und 1 Monat Fahrverbot.(TG)

