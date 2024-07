Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht Ortelsbruch

Morbach (ots)

Am Donnerstag, 11.05.2024 zwischen 18:20 Uhr und 18:40 Uhr wurde auf dem geteerten Verbindungsweg zwischen der B 269 und dem Naherholungsgebiet Ortelsbruch in Morbach ein geparkter schwarzer PKW der Marke BMW durch einen vorbeifahrenden PKW beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Morbach unter 06533-93740 in Verbindung zu setzen.

