POL-DA: Südhessen: "Südhessen blitzt" - Gemeinsam für mehr Sicherheit im Straßenverkehr

Südhessen (ots)

Am 14. November 2024 führen Polizeikräfte unter dem Motto "Südhessen blitzt" Geschwindigkeitskontrollen auf den Straßen in Südhessen durch, um die Gefahren von überhöhter oder unangepasster Geschwindigkeit ins Bewusstsein der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer zu rufen. Von 6 Uhr am Donnerstag bis 6 Uhr am Freitag werden die Beamtinnen und Beamte in den Landkreisen Groß-Gerau, Darmstadt-Dieburg, Bergstraße sowie im Odenwaldkreis und in der Stadt Darmstadt gezielt diejenigen aus dem Verkehr ziehen, die sich nicht an die vorgegebenen Tempolimits halten.

Überhöhte Geschwindigkeit ist weiterhin die häufigste Ursache für tödliche Verkehrsunfälle in Deutschland und auch in Südhessen. Im Jahr 2023 verloren hier 30 Menschen bei Verkehrsunfällen ihr Leben, und 597 Personen wurden schwer verletzt. Besonders tragisch ist, dass Geschwindigkeit bei fast jedem dritten schweren oder tödlichen Verkehrsunfall eine Rolle spielte. Alle, die einen solchen Unfall miterleben müssen, ob Unfallbetroffene, Zeugen, Feuerwehrleute, Rettungskräfte oder Polizistinnen und Polizisten, nimmt ein derartiges Ereignis stark mit. Gleichzeitig sehen leider eine Vielzahl der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer Geschwindigkeitsmessungen kritisch und zweifeln am Beitrag zur Verkehrssicherheit. Die Polizei Südhessen möchte mit der Aktion "Südhessen blitzt" darauf aufmerksam machen, dass Geschwindigkeitsbegrenzungen entscheidend dazu beitragen können, das Unfallrisiko zu verringern und Leben zu schützen.

Alle Verkehrsteilnehmenden werden deshalb dazu aufgerufen, sich ihrer Verantwortung bewusst zu sein und die Tempolimits einzuhalten. Im Zentrum aller polizeilichen Maßnahmen steht die Sicherheit im Straßenverkehr - und damit die Erhöhung der Lebensqualität für alle. Zudem setzen wir uns gemeinsam für einen respektvollen und sicheren Straßenverkehr ein.

Hinweis an Medienvertretende: In Kürze steht Ihnen ein O-Ton von Polizeisprecher Sebastian Trapmann zum Download zur Verfügung. Diesen können Sie für Ihre Berichterstattung nutzen.

