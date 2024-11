Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kriminalpolizei sucht bisher unbekannten Zeugen

Darmstadt (ots)

Die Kriminalpolizei in Darmstadt sucht für den Fortgang ihrer Ermittlungen nach einem bislang noch unbekannten Zeugen. Die Beamtinnen und Beamten erhoffen sich von ihm weitere Hinweise in Zusammenhang mit einem Raub im Herrngarten am vergangenen Sonntag (3.11.). Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll ein 23-Jähriger zwischen 6.30 Uhr und 8 Uhr von vier Personen im Herrngarten im Bereich eines dortigen Spielplatzes bedrängt worden sein. Die Täter schlugen und traten auf den Mann aus Eppertshausen ein und entwendeten seinen Geldbeutel samt mehrerer Hundert Euro. Im Anschluss flüchteten die Unbekannten in den Herrngarten sowie in Richtung der Schleiermacherstraße. Hier konnte der 23 Jahre alte Mann sein Portemonnaie auffinden. Zudem sprach ihn hier ein Zeuge an, der mitteilte, dass er den Vorfall beobachtet hatte. Seine Identität steht bisher noch nicht fest. Er soll circa 60 Jahre alt sein, blaue Augen haben und hatte laut Aussagen des Geschädigten ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild. Auf dem Kopf trug er eine Strickmütze und hatte einen langen, weißen Bart. Der beschriebene Mann oder weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 mit dem Kommissariat 35 in Verbindung zu setzen.

