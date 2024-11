Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf: Tür hält Einbruchsversuch stand

Polizei sucht Zeugen

Roßdorf (ots)

Das kriminelle Handeln von bislang Unbekannten scheiterte, als sie versuchten in eine Kindertagesstätte in der Theodor-Clausen-Straße einzubrechen. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sie sich zwischen Dienstagabend (5.11.) und Donnerstagmorgen (7.11.) an einer dortigen Tür zu schaffen. Diese hielt dem Einbruchsversuch stand. Sie flüchteten im Anschluss unerkannt. Dennoch entstanden Schäden, die auf circa 1.000 Euro geschätzt werden. Das Kommissariat 41 in Ober-Ramstadt nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06154/6330-0 entgegen.

