Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrskontrolle führt zu Rauschgiftfund

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (18.10.2024) führte eine Verkehrskontrolle gleich zu mehreren Ermittlungen gegen einen 20-Jährigen. Dabei spielten vor allem Betäubungsmittel eine entscheidende Rolle. Gegen 21.30 Uhr hielt eine Polizeistreife einen 20-jährigen Autofahrer in der Heinrich-von-Buz-Straße auf. Bei der Verkehrskontrolle erkannten die Beamten drogentypisches Verhalten beim Fahrer. Ein Urintest bestätigte schließlich den Verdacht. Im Fahrzeug selber fanden die Beamten eine geringe Menge Kokain und Cannabis. In der Wohnung des Mannes stellten die Beamten deutlich mehr als 100 Gramm Cannabis sowie eine weitere geringe Menge Kokain sicher. Außerdem fanden die Beamten ein verbotenes Messer auf. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Waffengesetz sowie Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz ermittelt.

