Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Nach Sachbeschädigung. Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (18.10.2024) randalierte ein 38-Jähriger auf dem Königsplatz Auch gegenüber der Polizei verhielt er sich daneben. Gegen 17.00 Uhr beschädigte ein 38-Jähriger den Aufsteller eines Geschäfts am Königsplatz. Die Polizei wurde verständigt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, versuchte der 38-Jährige zu flüchten. Die Beamten brachten den Mann zur Personalienfeststellung auf eine Inspektion. Da sich der Mann unter anderem massiv wehrte und mehrfach versuchte davonzulaufen, mussten ihm Hand- und Fußfesseln angelegt werden. Als er schließlich auf der Inspektion war, beleidigte er die Beamten, spuckte nach ihnen und urinierte in die Räumlichkeiten. Außerdem trat er einen Beamten. Zudem schlug er mit seiner Fußfessel derart herum, dass der Schließmechanismus beschädigt wurde. Die Feuerwehr musste anrücken und die Fußfessel aufschneiden. Nachdem der Mann sich beruhigt hatte und alle notwendigen Maßnahmen beendet waren, konnte er die Inspektion verlassen. Gegen ihn wird wegen tätlichen Angriffs sowie Widerstands gegen Polizeibeamte, sowie Beleidigung und Körperverletzung ermittelt.

