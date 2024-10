POL Schwaben Nord: Brennendes Auto auf der Autobahn

Augsburg (ots) - Bundesstraße B25 / Harburg / FR Nördlingen - Am Donnerstag (17.10.2024) stoppten Polizeibeamte der Verkehrspolizei Donauwörth einen 37-Jährigen nach einem Betrugsversuch auf der B25. Gegen 11.45 Uhr informierte ein aufmerksamer Autofahrer den Polizeinotruf über den 37-Jährigen. Dieser hatte zuvor offenbar eine Notsituation in einer Nothaltebucht vortäuscht. Hierbei gab er gegenüber dem Bürger an, ...

mehr