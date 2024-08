POL-DA: Pfungstadt: Kriminelle wollen Rauchmelder prüfen/ Polizei warnt vor aktueller Masche und sucht Zeugen

Lampertheim (ots) - Bislang unbekannte Täter schlugen in der Nacht zum Donnerstag (22.08.) die Scheibe eines in der Mannheimer Straße geparkten VW ein. Anschließend entwendeten sie aus dem Innenraum einen solarbetriebenen Dufthubschrauber, eine Art Lufterfrischer, im Wert von wenigen Euro. Der Schaden am Fahrzeug wird dagegen auf mehrere hundert Euro geschätzt. Das ...

