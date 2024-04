Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Ohne gültige Fahrerlaubnis in Neuenwalde

Cuxhaven (ots)

Geestland/Neuenwalde. Am Montagabend (22.04.2024), gegen 21:30 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Geestland einen 31-jährigen Fahrzeugführer aus Geestland in Neuenwalde. Der 31-jährige zeigte im Rahmen der Kontrolle einen georgischen Führerschein vor. Da er aber schon länger als sechs Monate in Deutschland lebt, hatte die Fahrerlaubnis (Drittstaat) ihr Gültigkeit verloren. Sie hätte rechtzeitig umgeschrieben werden müssen. Des Weiteren wurden drei Kinder auf der Rückbank befördert, von denen keines vorschriftsmäßig gesichert war. Dem nunmehr Beschuldigten im Strafverfahren - wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis - wurde die Weiterfahrt untersagt.

