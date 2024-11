Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Kriminelle entwenden Rucksack mit Warnwesten und Bargeld

Kripo sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt, nachdem zwei noch Unbekannte am Donnerstagmittag (7.11.) gegen 12 Uhr einen Mann in der Rodgaustraße geschubst und ihm einen Rucksack entwendet haben. Anschließend flüchteten die Kriminellen mit dem Rucksack. Nach momentanem Kenntnisstand befand sich in dem schwarzen Rucksack unter anderem Bargeld und Warnwesten.

Ein Täter soll etwa 1,85 Meter groß gewesen sein. Er hatte schwarze Haare und trug zur Tatzeit eine Steppjacke und eine helle Hose.

Wenn Sie Hinweise auf die Täter geben können, werden Sie gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern des Kommissariats 10 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.

