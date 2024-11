Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Oberzent-Beerfelden: Vor Einbruch richtig schützen

Schutzleute vor Ort informieren

Oberzent-Beerfelden (ots)

Damit Kriminellen keine Chance zu einem Wohnungseinbruch gegeben wird, spielt der richtige Schutz gerade in der "Dunklen Jahreszeit" eine große Rolle. Wenn Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus verlassen, auch nur für kurze Zeit, schließen Sie unbedingt die Tür ab. Schließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: "Gekippte Fenster sind offene Fenster". Verstecken Sie den Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden diese Verstecke. Geben Sie keine Hinweise auf ihre Abwesenheit, wie zum Beispiel in sozialen Netzwerken oder auf ihrem Anrufbeantworter. Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei.

Vor diesem Hintergrund werden die "Schutzleute vor Ort" Andreas Krieg, Carina Oberle und Carina Will der Polizeistation Erbach den Beerfelder Wochenmarkt am Freitag, den 29. November, in der Zeit von 14 bis 16.30 Uhr besuchen und einen Informationsstand einrichten. Im Bereich des Kirchenvorplatzes in der Marktstraße werden die Beamtinnen und Beamten zum Thema "Dunkle Jahreszeit" und über Straftaten zum Nachteil älterer Menschen aufklären.

Hierbei sollen die Bürgerinnen und Bürger insbesondere zum Thema Wohnungseinbruch sensibilisiert werden. Auch aktuelle Betrugsmaschen, wie beispielsweise der sogenannte Schockanruf, wird Thema sein.

Zudem werden die Sicherheitsberater der Stadt Oberzent sowie die Gemeindepflegerin Frau Theresa Denninger am Präventionsstand für Fragen zur Verfügung stehen.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Schutzleute vor Ort können bei Rückfragen unter den Rufnummern 06062/953-660 bzw. 06062-953-659 erreicht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell