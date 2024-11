Nauheim (ots) - Am Mittwochabend (6.11.) geriet erneut ein Wohn- und Gartenmarkt in der Rüsselsheimer Straße ins Visier von Kriminellen. Die provisorische Sicherung, die nach einem früheren Einbruch angebracht worden war, wurde von den Unbekannten gewaltsam entfernt, sodass sie in das Geschäft eindringen konnten. Dabei entwendeten sie mehrere Getränkedosen und ...

