POL-DA: Biebesheim: Unerlaubt mit Roller unterwegs

Schlüssel sichergestellt

Biebesheim (ots)

Eine Streife der Polizeistation Gernsheim hat am Mittwoch (6.11.) bei einer Verkehrskontrolle einen Rollerfahrer auf der Gernsheimer Straße gestoppt. Dabei kam heraus, dass der 29-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis für das Zweirad hatte. Zusätzlich war der Motorroller erst kürzlich zugelassen, was den Verdacht auf einen Verstoß gegen die Versicherungspflicht aufkommen ließ. Die Fahrt endete direkt vor Ort, und die Beamten nahmen die Schlüssel zwischenzeitlich an sich.

Der 29-Jährige sieht nun einem Ermittlungsverfahren entgegen.

