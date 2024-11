Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Odenwald: Mehrere Wohnungen durchsucht

Polizei stellt Betäubungsmittel und Waffen sicher

Odenwald (ots)

Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei in Erbach (K 34) haben am Dienstag (5.11.) zusammen mit Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt mehrere Wohnungen im Odenwaldkreis durchsucht. Im Rahmen intensiver Ermittlungen gerieten vier Tatverdächtige, unabhängig voneinander, in den Fokus der Beamtinnen und Beamten.

So auch ein 40 Jahre alter Tatverdächtiger aus Oberzent, der im Verdacht steht illegalen Handel mit Betäubungsmittel zu betreiben. Die Ermittlerinnen und Ermittler stießen im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen unter anderem auf eine geringe Menge Kokain, circa 50 Gramm Marihuana, drei Cannabispflanzen und einen Schlagring. Er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

Ein 41 Jahre alter Mann, auch aus Oberzent, musste ebenfalls eine Wohnungsdurchsuchung über sich ergehen lassen. Er steht im Verdacht, mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Im Rahmen der Durchsuchung wurden lediglich 0,5 Gramm Haschisch in amtliche Verwahrung genommen.

In der Wohnung eines 49-jährigen Mannes aus Erbach stellten die Einsatzkräfte unter anderem knapp 24 Gramm Amphetamin, 700 Euro Bargeld und mehrere Waffen sicher.

Im Rahmen einer weiteren Wohnungsdurchsuchung fanden die Ordnungshüter Substanzen, die nach derzeitigem Ermittlungsstand unter das Doping- bzw. Arzneimittelgesetz fallen. Der 58 Jahre alte Tatverdächtige aus Brensbach wird sich ebenfalls in einem Strafverfahren verantworten müssen.

