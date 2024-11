Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim

Raunheim: Einsatz deckt Illegale Geldspielautomaten, unerlaubt betriebene Gaststätte und eine scharfe Schusswaffe auf

Rüsselsheim / Raunheim (ots)

Am Dienstagabend (5.11.) und in der Nacht zum Mittwoch führten Einsatzkräfte umfangreiche Kontrollen im Stadtgebiet von Rüsselsheim und Raunheim durch. Die Aktion erfolgte im Rahmen des Sofortprogramms "Sichere Innenstadt". Insgesamt wurden 41 Lokale überprüft, von denen nur neun ohne Beanstandungen blieben. Zwischen 18 Uhr und 2 Uhr unterzogen die Polizeikräfte 20 Gaststätten, fünf Bars, fünf Kioske, acht Wettvermittlungsstellen sowie drei Spielhallen einer Kontrolle und überprüften dabei 276 Personen. Unterstützung erhielten sie von Mitarbeitenden der Stadtpolizeien, des Verwaltungsbehördenbezirks Gaststättenrecht, des Veterinäramts Groß-Gerau, des Hauptzollamtes Darmstadt, des Finanzamtes Groß-Gerau, des Regierungspräsidiums Darmstadt und des Landkreises Groß-Gerau.

In einem Café in Raunheim erhärtete sich der Verdacht des unerlaubten Glücksspiels. In den Kellerräumen entdeckten die Beamtinnen und Beamten zwei illegale Geldspielautomaten, zwei Pokertische sowie eine dort eingerichtete, unerlaubt betriebene Gaststätte. Die Spielautomaten wurden beschlagnahmt und das darin befindliche Bargeld eingezogen. Der weitere Betrieb wurde untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Bei der Überprüfung eines Cafés in Rüsselsheim kontrollierten die Einsatzkräfte 14 Personen. Hierbei stellten sie bei einem 37-Jährigen eine scharfe Schusswaffe sicher. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und für kriminalpolizeiliche Maßnahmen auf die Wache gebracht. In dem eingeleiteten Verfahren muss er sich jetzt strafrechtlich verantworten. Auch bei zwei 34 und 32 Jahre alten Männern wurden die Polizisten fündig und stießen auf verbotene Messer, die ebenfalls in amtliche Verwahrung kamen.

In elf Lokalitäten wurden von den Kontrollkräften Verstöße gegen die Spielverordnung festgestellt. Unter anderem ahndeten sie Verstöße gegen die Aufsichtspflicht oder eingesteckte Spielerkarten. Elf Dosen Tabak, 156 unerlaubte E-Zigaretten sowie Kleinstmengen unversteuerter Shishatabak wurden sichergestellt und führten zu entsprechenden verfahren. Eine Lokalität wurde aufgrund festgestellter hygienischer Mängel geschlossen, zudem stieß das Finanzamt in 21 Lokalitäten auf nicht kassensturzfähige oder nicht zugelassene Kassen.

