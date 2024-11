POL-GG: Ginsheim-Gustavsburg: Fahrerflucht nach Verkehrsunfall mit Sachschaden, Zeugen gesucht

Lorsch (ots) - Am Di. 05.11.24, zwischen 07:50 und 08.05 Uhr, war ein weißer Mercedes Benz, Vito, in Lorsch in der Klarastr. Höhe Nr. 9 geparkt. In dieser Zeit streifte ein z.Zt. unbekanntes Fahrzeug den geparkten Vito und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Vito entstand eine Schaden von ca. 1200 EUR. Zeugenhinweise des Unfalls nimmt die Polizeistation Heppenheim rund um die Uhr unter der Tel. 06252 70 60 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

