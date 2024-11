Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Glückliches Ende einer Vermisstenfahndung

84-jährige Frau in Frankfurt angetroffen

Michelstadt (ots)

Ein glückliches Ende nahm eine Vermisstenfahndung am Dienstagabend (05.11.2024). Mit einem Großaufgebot von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Mantrailerhunden hatten Einsatzkräfte seit Dienstagnachmittag in und um Steinbach nach einer vermissten Frau gesucht, nachdem sie am Mittag von einem Spaziergang mit ihrem Hund nicht zurückkam und davon auszugehen war, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befindet. Auch der Polizeihubschrauber war in die Suchmaßnahmen eingebunden. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die 84-Jährige in Richtung Bahnhof gelaufen war und möglichweise in einen Zug in Richtung Frankfurt gestiegen war, wurden auch die umliegenden Polizeistationen und die Frankfurter Polizei in die Fahndungsmaßnahmen mit einbezogen. Letztlich konnte die Seniorin in Begleitung ihres Hundes gegen 18.30 Uhr von einer Polizeistreife in Frankfurt aufgegriffen und in der Folge ihren Angehörigen übergeben werden. Das Polizeipräsidium Südhessen bedankt sich bei allen, die die Suchmaßnahmen unterstützt haben.

