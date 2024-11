Rüsselsheim (ots) - Auf eine Grundschule hatten es Kriminelle im Laufe des Wochenendes abgesehen. Gegen 8.10 Uhr am Montagmorgen (4.11.) stellten Zeugen die Einbruchspuren in dem Anwesen in der Forsthausstraße fest. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten bislang noch unbekannte Täter ein Fenster zerstört, um in das Innere des Gebäudes zu gelangen. Hier entwendeten die Eindringlinge eine Registrierkasse, in der sich ...

